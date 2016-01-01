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    Військовий вертоліт у США зазнав аварії, двоє людей загинули

    • 29 Грудня, 09:49
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    У Техасі розбився вертоліт AH-64 Apache

    Двоє людей загинули в середу, коли вертоліт ПС Національної гвардії впав у воду поблизу Бейпорта в американському штаті Техасі. Про це повідомили військові чиновники, передає Reuters.

    Причиною катастрофи вертольота AH-64 Apache за близько 40 км на північний схід від Х'юстона, невідомі.

    Як зазначається, двоє загиблих були льотчиками з вертольотного батальйону з Еллінгтон Філда в Х'юстоні.

    Катастрофа не вплинула на навігацію на Х'юстонському судноплавному каналі, який пов'язує завантажений нафтохімічний порт США з Мексиканською затокою, йдеться в повідомленні асоціації пілотів Х'юстона.

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    Військовий вертоліт у США зазнав аварії, двоє людей загинули
    Військовий вертоліт у США зазнав аварії, двоє людей загинули
    Військовий вертоліт у США зазнав аварії, двоє людей загинули
    Військовий вертоліт у США зазнав аварії, двоє людей загинули
    Військовий вертоліт у США зазнав аварії, двоє людей загинули
    Військовий вертоліт у США зазнав аварії, двоє людей загинули
    Військовий вертоліт у США зазнав аварії, двоє людей загинули
    Військовий вертоліт у США зазнав аварії, двоє людей загинули
    Військовий вертоліт у США зазнав аварії, двоє людей загинули

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