Військовий вертоліт у США зазнав аварії, двоє людей загинули

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У Техасі розбився вертоліт AH-64 Apache

Двоє людей загинули в середу, коли вертоліт ПС Національної гвардії впав у воду поблизу Бейпорта в американському штаті Техасі. Про це повідомили військові чиновники, передає Reuters.

Причиною катастрофи вертольота AH-64 Apache за близько 40 км на північний схід від Х'юстона, невідомі.

Як зазначається, двоє загиблих були льотчиками з вертольотного батальйону з Еллінгтон Філда в Х'юстоні.

Катастрофа не вплинула на навігацію на Х'юстонському судноплавному каналі, який пов'язує завантажений нафтохімічний порт США з Мексиканською затокою, йдеться в повідомленні асоціації пілотів Х'юстона.