Військовий вертоліт у США зазнав аварії, двоє людей загинули
- 29 Грудня, 09:49
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У Техасі розбився вертоліт AH-64 Apache
Двоє людей загинули в середу, коли вертоліт ПС Національної гвардії впав у воду поблизу Бейпорта в американському штаті Техасі. Про це повідомили військові чиновники, передає Reuters.
Причиною катастрофи вертольота AH-64 Apache за близько
Як зазначається, двоє загиблих були льотчиками з вертольотного батальйону з Еллінгтон Філда в Х'юстоні.
Катастрофа не вплинула на навігацію на Х'юстонському судноплавному каналі, який пов'язує завантажений нафтохімічний порт США з Мексиканською затокою, йдеться в повідомленні асоціації пілотів Х'юстона.