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    Військовослужбовці розміновують Авдіївку

    • Вчора, 12:39
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    Боєприпас, що не розірвався
    Боєприпас, що не розірвався

    Більшість боєприпасів, виявлених та знешкоджених військовими саперами в Авдіївці, заборонені Мінськими домовленостями

    Групами розмінування Збройних Сил України продовжується очищення від вибухонебезпечних предметів житлових кварталів Авдіївки. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

    Протягом останніх днів Авдіївка зазнала потужних артилерійських та мінометних обстрілів. Велика кількість боєприпасів, випущених бойовиками, не розірвалась, що створило небезпеку для мирного населення.

    До військовослужбовців щоденно від місцевих органів влади, Національної поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій надходять запити на знищення виявлених боєприпасів, що не розірвалися.

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    Військовослужбовці розміновують Авдіївку
    Військовослужбовці розміновують Авдіївку
    Військовослужбовці розміновують Авдіївку

    «Слід зауважити, що більшість боєприпасів калібру 120, 122, 152 мм, виявлених та знешкоджених військовими саперами в Авдіївці, заборонені до застосування згідно Мінських домовленостей», - зазначають в Мінобороні.

    зона АТО Донбас Авдіївка
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