Військовослужбовці розміновують Авдіївку

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Боєприпас, що не розірвався

Більшість боєприпасів, виявлених та знешкоджених військовими саперами в Авдіївці, заборонені Мінськими домовленостями

Групами розмінування Збройних Сил України продовжується очищення від вибухонебезпечних предметів житлових кварталів Авдіївки. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Протягом останніх днів Авдіївка зазнала потужних артилерійських та мінометних обстрілів. Велика кількість боєприпасів, випущених бойовиками, не розірвалась, що створило небезпеку для мирного населення.

До військовослужбовців щоденно від місцевих органів влади, Національної поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій надходять запити на знищення виявлених боєприпасів, що не розірвалися.