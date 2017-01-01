  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Візи до Єгипту з 1 березня коштуватимуть 60 доларів

    • Сьогодні, 19:04
    • Розсилка

    Востаннє єгипетська влада збільшували вартість віз у 2014 році

    Єгипет майже у 2,5 рази збільшує вартість в'їзних віз із 1 березня.

    В оприлюдненому рішенні єгипетського МЗС вказується, що вартість в’їзних віз підвищується з 25 до 60 дол, а багаторазова віза коштуватиме 70 доларів. 

    Відповідні повідомлення вже направлені на всі прикордонні пункти країни: в аеропорти, морські порти і наземні прикордонні переходи.

    Повідомляється, що спочатку розглядалося питання про підвищення візового збору в чотири раз - з 25 доларів до 100.

    Востаннє єгипетська влада збільшували вартість віз із 15 до 25 дол. у 2014 році.

    Нагадаємо, найпопулярнішими туристичними напрямками минулого року для українських громадян залишилися Туреччина та Єгипет. Зокрема, Єгипет обрали 10,4% українських туристів.

    Читайте також
    Єгипет візи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ