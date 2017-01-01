Візи до Єгипту з 1 березня коштуватимуть 60 доларів

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Востаннє єгипетська влада збільшували вартість віз у 2014 році

Єгипет майже у 2,5 рази збільшує вартість в'їзних віз із 1 березня.

В оприлюдненому рішенні єгипетського МЗС вказується, що вартість в’їзних віз підвищується з 25 до 60 дол, а багаторазова віза коштуватиме 70 доларів.

Відповідні повідомлення вже направлені на всі прикордонні пункти країни: в аеропорти, морські порти і наземні прикордонні переходи.

Повідомляється, що спочатку розглядалося питання про підвищення візового збору в чотири раз - з 25 доларів до 100.

Востаннє єгипетська влада збільшували вартість віз із 15 до 25 дол. у 2014 році.

Нагадаємо, найпопулярнішими туристичними напрямками минулого року для українських громадян залишилися Туреччина та Єгипет. Зокрема, Єгипет обрали 10,4% українських туристів.