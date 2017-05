Визначилась перша частина фіналістів «Євробачення-2017»

Під час сьогоднішнього шоу виступали представники 18 країн

У Києві за результатами першого півфіналу «Євробачення-2017» визначилися перші фіналісти.

Під час сьогоднішнього шоу виступали представники таких 18 країн: Чорногорії, Фінляндії, Грузії, Португалії, Бельгії, Швеції, Албанії, Азербайджану, Австралії, Кіпру, Словенії, Вірменії, Молдови, Чеської Республіки, Латвії, Ісландії, Греції та Польщі.

Переможців сьогоднішнього шоу обрали за найбільшою кількістю балів за системою 50 на 50, тобто враховувалися найвищі оцінки глядачів, а також членів національних журі.

Наприкінці першого півфіналу ведучі «Євробачення» Володимир Остапчук, Олександр Скічко та Тімур Мірошниченко оголосили результати глядацького голосування в сумі з оцінками від національних журі країн-учасниць.

У фіналі «Євробачення-2017» виступатимуть представники Молдови (Sunstroke Project - Hey Mamma), Азербайджану (Діана Гаджиєва - Skeletons), Греції (Демі - This is Love), Швеції (Робін Бенгтссон - I can't Go On), Португалії (Сальвадор Зібрав - Amar Pelos Dois), Польщі (Кася Мось - Flashlight ), Вірменії (Арцвік - Fly With Me), Австралії (Ісайя Фаербрейс - don't Come Easy), Кіпру (Ховиг - Gravity) та Бельгії (Бланш - City Lights).

Також у фіналі Євробачення виступлять п'ять представників країн-засновників Євробачення (Франції, Німеччини, Італії, Іспанії і Великобританії, - ред.) та представник України, яка минулого року перемогла у конкурсі.

Під час першого півфіналу Україна не голосувала.

Другий півфінал відбудеться 11 травня, фінал конкурсу — 13 травня.