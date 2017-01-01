Вкладникам «Діамантбанку» почали повертати кошти

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Вкладники «Діамантбанку» можуть забрати свої гроші

Сьогодні з 14:00 год Фонд гарантування розпочав здійснювати виплати коштів вкладникам ПАТ «Діамантбанк» за договорами, термін дії яких закінчився до 23 квітня включно та за договорами банківського рахунку (поточні та карткові рахунки). Про це повідомляє прес-служба Фонду.

Відповідно до повідомлення, для отримання відшкодування вкладники ПАТ «Діамантбанк» можуть звертатись з паспортом та документом органу про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) до відділень будь-якого з банків-агентів Фонду гарантування:

АТ «Ощадбанк»

ПАТ КБ «Правекс-банк»

ПАТ «Альфа-банк»

ПАТ «Кредо-банк»

ПАТ АБ «Укргазбанк»

ПАТ «ПУМБ»

ПАТ «Таскомбанк»

ПАТ АБ «Південний»

«Виплати вкладникам здійснюються в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше 200 тисяч гривень», - йдеться у повідомленні.

Для отримання коштів на підставі свідоцтва про право на спадщину спадкоємцям спочатку необхідно надати до Фонду гарантування копії: паспорту та документа органу державної податкової служби про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) та нотаріально засвідчену копію свідоцтва про право на спадщину.

Інформацію про подальші виплати вкладникам ПАТ «Діамантбанк» буде повідомлено додатково на офіційному сайті Фонду, на сайті ПАТ «Діамантбанк» та у відділеннях цього банку.