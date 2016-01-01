Вкладники банку «Михайлівський» перекрили Хрещатик, вимагаючи повернення коштів

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В центрі столиці мітингує близько 300 вкладників

Вкладники банку «Михайлівський» перекрили рух транспорту вулицею Хрещатик в районі Майдану Незалежності.

Так, своїми діями близько 300 демонстрантів хочуть прикути увагу до себе, вимагаючи від влади повернути їм вкладені кошти.

«Президент видав закон, його Верховна Рада прийняла, але більшість вкладників не попали під цей закон. Ми хочемо показати, що ми є. Нас місяць-два не чути було. Тепер ми будемо показувати щоразу. Нехай президент опам’ятається і виплатить усім вкладникам», — заявив один з активістів.

За його словами, сьогодні активісти зустрілися з президентом України Петром Порошенком, однак не отримали від нього очікуваної відповіді.

Наразі частина демонстрантів залишилася біля Адміністрації президента, інші страйкують біля Майдану Незалежності.

Нагадаємо, що 19 листопада 2016 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відшкодування фізичним особам через систему гарантування вкладів фізичних осіб шкоди, завданої зловживаннями у сфері банківських та інших фінансових послуг” відповідно до якого прийнято рішення про формування переліку фізичних осіб, прирівняних до вкладників ПАТ «Банк Михайлівський» для включення їх до загального реєстру на виплати.

Фонд гарантування наголошує, що з 15 липня до 1 грудня 2016 року відшкодування вже отримали майже 22 тис. вкладників банку на 1,29 млрд грн.