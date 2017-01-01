Влада хитрує, аби лиш почати розпродаж сільгоспземель – Медведчук

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Медведчук побачив, як БПП та «Народний фронт» зібрались обібрати українців

Віктор Медведчук прокоментував звернення депутатів від БПП і «Народного фронту» до Конституційного суду з клопотанням про визнання неконституційним мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення.

Такий крок, за його словами, покликаний обійти голосування щодо відкриття ринку землі в парламенті, адже народні депутати ніколи не проголосують за подібне рішення.

«Конституційний суд може зняти мораторій, і ми отримаємо найбільш економічно вільний ринок серед усіх можливих варіантів», – прогнозує один з ініціаторів цього звернення, нардеп Олексій Мушак. Однак політики – тимчасові виконавці, які живуть одним днем, не думають про наслідки такого рішення для України. Розпродаж землі за викидними цінами, обмеження прав аграріїв, які, працюючи на землі, не зможуть її купити, оскільки доведені до злиднів реформами авторства МВФ (саме відповідно до рекомендацій фонду з січня цього року скасовано спецрежим з ПДВ для аграріїв), вигідні лише західному капіталу і фінансово-промисловим групам, транснаціональним корпораціям. А тому висновок очевидний: «реформатори», які йдуть на будь-які хитрощі, щоб почати розпродаж землі – основного національного багатства, яка протягом усіх років незалежності вважалася недоторканною власністю народу, завдають прямої шкоди Україні і її громадянам», – пояснив Медведчук.

Посилаючись на дані опитування, проведеного в рамках проекту USAID «АгроІнвест», лідер «Українського вибору» зазначив, що майже 80% власників паїв не підтримують скасування мораторію на продаж земель сільгосппризначення.

«За оцінками Національного університету біоресурсів і природокористування, лише 10–15% жителів сіл готові продати свої наділи. Позиція громадян з цього питання більш ніж зрозуміла», – підсумував Медведчук.