Влада Німеччини підвищила рівень загрози кібератак

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У Німеччині почастішали кібератаки на урядову мережу

Влада ФРН оголосила рівень «підвищеної готовності» до кібератаки, заявив глава німецького Федерального департаменту з інформаційної безпеки Арне Шенбом, передає Reuters.

«Ми відзначаємо атаки на урядові мережі на щоденній основі», - сказав він.

Він також зазначив, що департамент знаходиться в постійному контакті з керівництвом країни напередодні парламентських виборів на випадок потенційної атаки.

Раніше повідомлялося, що прокуратура ФРН приступила до вивчення даних WikiLeaks про ЦРУ.