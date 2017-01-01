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    Влада Німеччини підвищила рівень загрози кібератак

    • Сьогодні, 05:41
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    У Німеччині почастішали кібератаки на урядову мережу

    Влада ФРН оголосила рівень «підвищеної готовності» до кібератаки, заявив глава німецького Федерального департаменту з інформаційної безпеки Арне Шенбом, передає Reuters.

    «Ми відзначаємо атаки на урядові мережі на щоденній основі», - сказав він.

    Він також зазначив, що департамент знаходиться в постійному контакті з керівництвом країни напередодні парламентських виборів на випадок потенційної атаки.

    Раніше повідомлялося, що прокуратура ФРН приступила до вивчення даних WikiLeaks про ЦРУ.

    прокуратура ЦРУ WikiLeaks
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