Влада обурюється, що корупціонери виходять під заставу, хоча сама це придумала – Рабінович

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Нардеп Вадим Рабінович

Нардеп прокоментував висловлювання Юрія Луценка щодо суддів, які відпускають корупціонерів під заставу

Народний депутат і лідер партії «За життя» Вадим Рабінович розкритикував результат антикорупційної операції. Про це політик заявив в прямому ефірі програми «Хто кому Рабінович» на телеканалі «112 Україна».

Підсумок масштабної антикорупційної операції такий: 20 затриманих колишніх керівників податкової, яких звинувачують в розкраданні 96 мільярдів гривень.

«У нас корупціонери, як золоті рибки. Їх ловлять, вони, напевно, виконують якісь три невідомих нам бажання, і їх відпускають. Я шкодую, але не вистачає прокуратурі і антикорупційним органам трішечки вивчати наші закони. Після того як перемогла Революція гідності, в Кримінально-процесуальний кодекс внесли зміни, згідно з якими всім, кого затримують за корупцію, суд повинен оголосити про заставу. І потім вони ж, хто брав цю поправку, обурюються: чому судді відпускають корупціонерів», - заявив нардеп.

Рабінович обурений заявою генпрокурора, який сказав, що «ще одне милосердне рішення - і я почну хвилюватися за пожежну безпеку на Печерську».

«Хлопці, не можна закон зводити до такого. Не має права жоден правоохоронець країни заявляти, що зараз загориться, тому що він не приймає рішень проти закону, який вони ж самі і прийняли. Цей закон прийняла ваша коаліція. Чого ви до суддів прив'язалися? Вони взагалі не мають права інакше вирішувати», - каже депутат.

За його словами, висловлювання про «спалити суд» красномовно говорить про стан правоохоронної системи.