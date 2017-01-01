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    Внаслідок нічного обстрілу Мар’їнки пошкоджено чотири будинки

    • Сьогодні, 11:40
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    Минулу ніч мешканці прифронтового міста провели у підвалах

    Минулої ночі бойовики гатили по Мар’їнці. Інформації про постраждалих та поранених немає, повідомляє  прес-служба Нацполіції в Донецькій області.

    За інформацією правоохоронців, обстріл бойовиків вчора тривав приблизно до 23.30. Цю ніч мешканці Мар’їнки провели у підвалах.

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    Станом на 09:15 до поліції надійшли повідомлення від місцевих мешканців про пошкодження будинків за чотирма адресами - Першотравнева, 60, Горького, 21, Матросова 11а та 14а. У домівках пошкоджені дах, вікна, двері, паркан.

    Станом на 9:35 у Мар'їнці відсутня електроенергія. Тривають ремонтні роботи.

    Окрім того, внаслідок обстрілу постраждав контрольно-пропускний пункт Мар’їнка. Зафіксовані пошкодження модуля та дорожнього покриття.

    Наразі інформації про загиблих чи поранених немає. На місцях працює поліція.Попередня правова кваліфікація – ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

    Поліцейські документують пошкодження, обходять вулиці. Інформація про постраждалих та руйнування уточняється.

    Нагадаємо, вчора, 2 лютого, близько 8:30 бойовики обстріляли з мінометів околиці прифронтового міста. Було поранено жінку, 1961 року народження, пошкоджено будинок по вул. Красноармійській.
    Навчальний процес в обох школах Мар’їнки було призупинено. Попередньо навчання буде відновлено у понеділок, 6 лютого.

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    Внаслідок нічного обстрілу Мар’їнки пошкоджено чотири будинки
    Внаслідок нічного обстрілу Мар’їнки пошкоджено чотири будинки
    Внаслідок нічного обстрілу Мар’їнки пошкоджено чотири будинки

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