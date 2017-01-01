Вночі на автостоянці в Києві згоріли вщент три іномарки

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Наслідки пожежі на автостоянці

Ще п'ять автівок пошкоджено вогнем

Сьогодні, 3 червня, вночі в Києві на території приватної автостоянки по вул. Данькевича, 16/1, в автомобілі сталася пожежа. Повідомлення про це надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 03:50.

«Прибувши до місця виклику, вогнеборці встановили, що загорання сталося в автомобілі «Mercedes ML 350» з розповсюдженням вогню на поруч припарковані автомобілі «Toyota Prado», «Nissan Note», «ВАЗ-2114», «Toyota RAV-4», «Honda Civic», «Mitsubishi Lancer» та «Toyota Corolla», - йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС.

О 04:45 вогнеборці ліквідували загорання.

Внаслідок пожежі, автомобілі «Mercedes ML 350», «Toyota Prado» та «Nissan Note» згоріли повністю. В автомобілях «ВАЗ-2114» згоріло та пошкоджено моторний відсік, лобове скло, салон та лако-фарбове покриття, в «Toyota RAV-4» запасне колесо, задній бампер, дві задні фари та лако-фарбове покриття, в «Honda Civic» передній бампер, права фара та лакофарбове покриття, в Mitsubishi Lancer» багажне відділення, два крила, передній бампер, дві задні фари та лакофарбове покриття, в «Toyota Corolla» лако-фарбове покриття переднього бампера та ліва передня фара.

Причини виникнення пожежі наразі встановлюється.

Жертв та постраждалих немає.