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    Водій туристичного автобусу намагався вивезти з України бивень мамонта

    • Сьогодні, 00:45
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    Експерти встановили, що мамонт вимер понад 10 тис років тому
    Експерти встановили, що мамонт вимер понад 10 тис років тому

    Вага бивня складає 8,5 кг

    Водій туристичного автобуса «Краковець – Корчова» намагався вивезти до Республіки Польщі частину бивня мамонта, який вимер понад 10 тис років тому.

    Про це у Facebook повідомляє прес-служба Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області.

    Водій-українець на вимогу інспектора надав письмову декларацію, згідно якої перевозив «колекційний предмет» вагою 8 кг. Сам товар знаходився у коробці з-під стійки амортизатора.

    «Предмет вилучили та скерували на експертне дослідження. Експерти встановили, що цей предмет є частиною бивня мамонта, який вимер понад 10 тис років тому. Ступінь збереження кісткової тканини свідчить, що предмет зберігався у замерзлому стані і ймовірно походить з території багаторічної мерзлоти. Його можна використати для різьблення невеликих скульптурних зображень», - йдеться у повідомленні.

    Вартість такої кісти на чорному ринку може становити близько 350-400 євро за кілограм . Враховуючи вагу предмету - 8,5 кг, його ціна на чорному ринку становитиме 3- 3,4 тис євро. 

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    У прес-службі ДФС пояснюють, що для переміщення за кордон культурних цінностей необхідні відповідні дозвільні документи, яких водій не надав й таким чином порушив вимоги Митного кодексу України. Складено протокол про порушення митних правил. Предмет правопорушення вилучено.

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