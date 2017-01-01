Водій туристичного автобусу намагався вивезти з України бивень мамонта

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Експерти встановили, що мамонт вимер понад 10 тис років тому

Вага бивня складає 8,5 кг

Водій туристичного автобуса «Краковець – Корчова» намагався вивезти до Республіки Польщі частину бивня мамонта, який вимер понад 10 тис років тому.

Про це у Facebook повідомляє прес-служба Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області.

Водій-українець на вимогу інспектора надав письмову декларацію, згідно якої перевозив «колекційний предмет» вагою 8 кг. Сам товар знаходився у коробці з-під стійки амортизатора.

«Предмет вилучили та скерували на експертне дослідження. Експерти встановили, що цей предмет є частиною бивня мамонта, який вимер понад 10 тис років тому. Ступінь збереження кісткової тканини свідчить, що предмет зберігався у замерзлому стані і ймовірно походить з території багаторічної мерзлоти. Його можна використати для різьблення невеликих скульптурних зображень», - йдеться у повідомленні.

Вартість такої кісти на чорному ринку може становити близько 350-400 євро за кілограм . Враховуючи вагу предмету - 8,5 кг, його ціна на чорному ринку становитиме 3- 3,4 тис євро.

У прес-службі ДФС пояснюють, що для переміщення за кордон культурних цінностей необхідні відповідні дозвільні документи, яких водій не надав й таким чином порушив вимоги Митного кодексу України. Складено протокол про порушення митних правил. Предмет правопорушення вилучено.