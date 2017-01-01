Волинець: протестувальники у Кривому Розі перекрили залізничні колії до шахт

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Фото: Преступности НЕТ (архів) Протестувальники в Кривому Розі перекрили залізничні колії.

У Кривому Розі на страйк вийшли дружини та діти гірників

Протестувальники в Кривому Розі перекрили залізничні колії до шахт. Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці у Facebook, передає «Главком».

«На шахтах в Кривому Розі дружини разом з дітьми, протестуючих гірників, та іншими родичами та близькими перекрили під'їзні колії до підприємств та шахт та зупинили цим відвантаження продукції. На підприємствах «Арселор МітталСтіл» почалися масові акції протесту, зранку там вже більш як 300 учасників протесту», - йдеться у повідомленні.



За словами Волинця, гірники знаходяться під землею півтори доби без їжі на води.

« Голва МО НГПУ м. Кривий Ріг Юрій Самойлов намагаєтсья зробити все щоб доставити продукти харчування до протестуючих гірників. Друзі, для внесення ясності щодо ситуації в Кривому Розі. В місті є три осередки страйку: ЄВРАЗХолдинг, КЗРК (Криворізький залізорудний комбінат) та «АрселорМіттал Кривий Ріг» (колишній Криворіжсталь). Ці три підприємства належать трьом різним фінансово-промисловим група та мають різних власників. Це свідчить про те, що зарплати працінвників «не доганяють» зростаючі ціни на послуги ЖКГ, ціни на товари першої необхідності», - зазначив повідомив голова Незалежної профспілки гірників України .