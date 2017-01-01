Володимир Зеленський переходить на українську мову

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Володимир Зеленський

Лідер студії «Квартал -95» Володимир Зеленський прокоментував своє ставлення до нових квот на телебаченні та особисті плани щодо вивчення української мови

Відомий шоумен Володимир Зеленський розповів, як російськомовний проект «Квартал -95» планує пристосовуватись до обов'язкових квот на телебаченні.

«Інколи мені здається, що ми в ці 25% якось втулимось. Нас не так багато. Ми відріжемо інших» - сміючись розповідає в ефірі програми «Світське життя» Зеленський.

«Не по поводу этого закона, просто для себя. Очень хорошо говорить на украинском языке это нормально. Да, я занимался с учителем. Так что скоро буду свистеть», - також защначив він.

Нагадаємо, 16 березня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект про квоти на українському телебаченні. Цей проект пропонує ввести не менше 75 % української мови в ефіри загальнонаціональних телеканалів протягом доби з 7:00 до 22:00 години. Телеведучі Маша Єфросиніна, Аніта Луценко та Андрій Шабанов вже встигли похизуватися своїми успіхами з вивчення української мови перед прихильниками.