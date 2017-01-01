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    Волонтери вирахували танкістів з Чечні, які воювали на Донбасі

    • Сьогодні, 16:15
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    Російські танкісти на Донбасі
    Російські танкісти на Донбасі

    Активісти встановили, що терористам на Донбасі допомагали танкісти 17-ї мотострілецької бригади з Чечні

    Волонтери-розслідувачі воєнних злочинів Росії ідентифікували військовослужбовців, групу танкістів 17-ї мотострілецької бригади (омсбр) з Чечні, які брали участь у бойових діях на Донбасі. Про це йдеться у повідомленні групи Inform Napalm.

    «Міжнародне розвідувальне співтовариство Inform Napalm опублікувало матеріал щодо ідентифікації «кавалера» медалі «За відвагу» – танкіста-контрактника 17-ї омсбр (в/ч 65384, н/п Шалі, Чеченська Республіка) 58-ї армії Південного військового округу ЗС РФ Максима Іванова, який отримав державну нагороду за участь у бойових діях на Донбасі влітку й восени 2014 року», – сказано в повідомленні.

    В результаті розслідування було отримано нові свідоцтва участі в гібридній війні на Донбасі групи танкістів цього військового з'єднання.

    «Головним джерелом інформації став танкіст Абдулхаким Назаров, який не так давно перевівся з Кавказу в елітне танкове з'єднання Західного військового округу. При вивченні профілю Назарова вдалося ідентифікувати його товаришів по службі по Чечні – також «ветеранів» Донбасу з танкового батальйону 17-ї мотострілецької бригади», – йдеться в повідомленні.

    зона АТО
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