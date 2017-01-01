Вожді «ДНР» цієї ночі вивозять в Росію сім’ї, - поліція

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Планують бігти всі – від так званої «генпрокуратури ДНР», які вивозять в РФ свої сім’ї, до працівників поліції ДНР»

Вожді бойовиків «ДНР» налякані результатами боїв у місті Авдіївці Донецької області і готують втечу в Росію.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Донецькій області В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Facebook.

«А що ж там у «супердержаві ДНР» сьогодні відбувається?» – написав він.

Аброськін зазначив, що понад 20 років пропрацював у карному розшуку, займаючись збором інформації і її перевіркою.

«Не буду приховувати, що ми отримуємо інформацію з тимчасово окупованої території. Висновок проведеного аналізу за останню добу 26 убитих бойовиків, 60 поранених «хероїв Армії ДНР», які руйнували будинки і вбивали мирних жителів Авдіївки, і всеохоплююча паніка у «вождів». Планують бігти всі – від так званої «генпрокуратури ДНР», які вивозять в РФ свої сім’ї, до працівників поліції ДНР», які також вже цієї ночі будуть тікати в РФ», – підкреслив він.