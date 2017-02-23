Втік важливий фігурант «газової справи» Онищенка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Свіченко підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна

Фігурант кримінальної справи щодо нардепа-втікача Олександра Онищенка Сергій Свіченко втік і наразі перебуває у розшуку.

Про це повідомляє журналіст видання «Наші гроші» із зали судового засідання, де розглядалося питання стосовно запобіжного заходу іншому підозрюваному.

У відомстві зазначається, що до цього Свіченко, який є колишнім власником ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «Карпатнадраінвест» перебував під домашнім арештом протягом шести місяців, що є максимальним терміном під час досудового розслідування.

Саме з цієї причини цього місяця НАБУ подало клопотання про обрання нового запобіжного заходу щодо чоловіка. В результаті суд призначив йому заставу 20 мільйонів гривень. Ці гроші Свіченко мав заплатити протягом п'яти днів, втім не зробив цього та просто зник.

Свіченко підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна і забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Він подавав заявки на підконтрольні злочинному угрупуванню Онищенка товарні біржі із зазначенням початкової заниженої ціни природного газу, видобутого в межах спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Фірма «ХАС» з «Укргазвидобуванням», ця схема завдала 740,07 мільйонів гривень збитків.

Нагадаємо, що у червні минулого року НАБУ і САП заявили про викриття організованого злочинного угруповання, яке завдало збитки державі у розмірі більше 3 млрд грн в результаті спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ «Укргазвидобування».

Онищенко перебував влітку у Великій Британії. 5 серпня він не прийшов на допит до Національного антикорупційного бюро.

Україна передала в Інтерпол документи у справі Онищенка наприкінці вересня .

21 лютого Вищий адміністративний суд (ВАСУ) визнав законним зняття Верховною Радою недоторканності з Онищенка.