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    Введення миротворців на Донбас блокує Росія - Геращенко

    • Сьогодні, 14:13
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    Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко
    Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко

    Без введення миротворчої місії на окуповані території буде важко досягти там як демілітаризації, так і деокупації

    Без введення миротворчої місії на не підконтрольних Україні територіях Донбасу буде важко досягти як демілітаризації, так і деокупації. Про це журналістам заявила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко після зустрічі з делегацію постійних представників держав-учасниць ОБСЄ.

    «Без введення миротворчої місії на окуповані території буде важко досягти там як демілітаризації, так і деокупації. Тому ми стоїмо на позиціях, що потрібно, щоб було прийнято позитивне рішення відносно миротворчої місії на Донбасі», - сказала вона.

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    Геращенко наголосила, що ухвалення такого рішення блокує Росія.

    Вона додала, що під час зустрічі ставилось також питання щодо неприпустимості порушення прав людини в Криму та недопуску з боку РФ моніторингових місій, в тому числі правозахисників, на окуповану територію Криму.

    Геращенко підкреслила, що українська сторона наголошувала на тому, що Крим «має знайти більш активне сприйняття з боку всіх міжнародних організацій, як безпекових, так і гуманітарних».

    Як повідомлялося, Україна наполягає на вдосконаленні процедури моніторингу з боку Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.

    Джерело: УНІАН

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    ОБСЄ Донбас Ірина Геращенко
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