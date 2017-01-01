Введення миротворців на Донбас блокує Росія - Геращенко

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Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко

Без введення миротворчої місії на окуповані території буде важко досягти там як демілітаризації, так і деокупації

Без введення миротворчої місії на не підконтрольних Україні територіях Донбасу буде важко досягти як демілітаризації, так і деокупації. Про це журналістам заявила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко після зустрічі з делегацію постійних представників держав-учасниць ОБСЄ.

«Без введення миротворчої місії на окуповані території буде важко досягти там як демілітаризації, так і деокупації. Тому ми стоїмо на позиціях, що потрібно, щоб було прийнято позитивне рішення відносно миротворчої місії на Донбасі», - сказала вона.

Геращенко наголосила, що ухвалення такого рішення блокує Росія.

Вона додала, що під час зустрічі ставилось також питання щодо неприпустимості порушення прав людини в Криму та недопуску з боку РФ моніторингових місій, в тому числі правозахисників, на окуповану територію Криму.

Геращенко підкреслила, що українська сторона наголошувала на тому, що Крим «має знайти більш активне сприйняття з боку всіх міжнародних організацій, як безпекових, так і гуманітарних».

Як повідомлялося, Україна наполягає на вдосконаленні процедури моніторингу з боку Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.

Джерело: УНІАН