Вже при новій владі з Державної продовольчої корпорації вимили 300 мільйонів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Співробітників «Державної продовольчої зернової корпорації» підозрюють у створенні корупційних схем

Генпрокуратура підозрює службовців «Державної продовольчої зернової корпорації» у завданні збитків державі у 300 млн гривень. Інформація про це оприлюднена в ухвалі Печерського суду Києва від 18 січня 2017 року.

Згідно із кримінальним провадженням, представники департаменту закупівель та інші співробітники «Державної продовольчої зернової корпорації» (ДКПЗУ) у 2015 - 2016 рр. купували за завищеними цінами зернові культури у фіктивних фірм. Внаслідок цього вони збитки державі склали 300 млн гривень.

Як стверджують слідчі, для реалізації злочину службовці ДПЗКУ залучили фіктивні фірми, у тому числі конвертаційні центри, які насправді не виробляли та не закуповували товар.

Окрім цього, залучені у схему особи штучно формували податковий кредит з ПДВ для незаконного відшкодування з держбюджету України. Зокрема, учасники корупційної схеми зареєстрували на себе та на підставних осіб ряд підприємств.

Зазначимо, що суд надав доступ до банківських рахунків «УкрСиббанк», які містять інформацію про одну із фірм-«прокладок», що була задіяна у схемі.

Нагадаємо, Генепрокуратура оголосила в розшук колишнього начальника Державної продовольчо-зернової корпорації і одного з його заступників за підозрою в привласненні 177 млн гривень китайського кредиту. В 2012 році ДПЗКУ домовилася з Експортно-імпортним банком Китаю про постачання зерна в Китай протягом 15 років. В рамках угоди Україна взяла на себе зобов'язання закупити у Китайської національної корпорації машинної індустрії китайських товарів на $ 1,5 млрд.

У 2015 році колишній головний бухгалтер Державної продовольчо-зернової корпорації України заплатила 68 млн гривень до держбюджету, щоб зняти з себе кримінальну відповідальність. Претензії до топ-менеджера ДПЗКУ безпосередньо були пов'язані з кредитними коштами, які уряд Миколи Азарова отримав від китайського уряду.

Крім того, в липні 2016 року в НАБУ повідомили, що правоохоронці затримали колишнього в.о. голови правління ДПЗКУ і голови правління «Рокитнянського комбінату хлібопродуктів» за підозрою в організації корупційної схеми, яка привела до розтрати державних коштів на суму близько 50 мільйонів гривень.

Читайте також матеріал Дело бухгалтера-мультимиллионера. Какие факты выпали из биографии нового главы Фискальной службы