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    Вже сьогодні в Авдіївці буде вода - Жебрівський

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    Авдіївка
    Авдіївка

    Роботу Донецької фільтрувальної станції відновлено

    Роботу Донецької фільтрувальної станції відновлено, повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на сторінці у Facebook.

    «Відновлено роботу Донецької фільтрувальної станції. Зранку ремнотники КП «Вода Донбасу» в супроводі представників СЦКК та моніторингової місії ОБСЄ зайшли на станцію і розпочали відновлювальні роботи. Зараз станція працює, насоси почали помпувати воду у мережі та міські резервуари», – повідомив Жебрівський.

    Він припустив, що централізоване водопостачання в Авдіївці буде відновлено орієнтовно о 20:00-21:00 суботи, 4 березня.

    24 лютого після обстрілів зупинила роботу Донецька фільтрувальна станція, яка забезпечує питною водою понад 600 тисяч жителів Авдіївки, Ясинуватої та Донецька.

    Українська сторона і бойовики звинуватили одне одного у цих обстрілах.

    Українські військові напередодні заявляли, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі зірвали відновлювальні роботи на Донецькій фільтрувальній станції.

    Сепаратисти, у свою чергу, звинуватили українських військових в порушенні режиму тиші.

    зона АТО Павло Жебрівський Авдіївка
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