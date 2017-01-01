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Алан Дункан і Арсеній Яценюк

Такий висновок Яценюк зробив після своїх зустрічей з представниками британської влади

Тісна співпраця і взаємодовіра між Україною та Великою Британією є однією з ключових умов для миру й безпеки у Східній Європі. Про це на своїй сторінці у Facebook написав екс-прем'єр, лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк.

«Тісна співпраця і взаємна довіра між Україною та Великою Британією є однією з ключових умов для миру і безпеки у Східній Європі і для протидії агресивній та реваншистській політиці Кремля. Зустрічі у Лондоні, які сьогодні розпочав із бесіди з міністром у справах Європи та Північної і Південної Америк сером Аланом Дунканом, високими представниками офісу прем'єр-міністра Великої Британії, а також міністерства закордонних справ, підпорядковані цій меті – зміцнювати і розвивати українсько-британський діалог. Ми потребуємо більше британської присутності в Україні – політичної і безпекової підтримки, реформаторської допомоги, культурної присутності. Ціную, що наші переконання збігаються з настроєм і намірами офіційного Лондона», – розповів Яценюк.

«Спільні точки дотику з Росією ніхто не збирається шукати за рахунок України – це мій основний висновок сьогодні у Великій Британії», – наголосив лідер партії «Народний фронт» під час спілкування з журналістами в рамках робочого візиту до Лондона, повідомляє прес-служба політсили.

Яценюк зазначив, що вже провів зустрічі з міністром у справах Європи й Північної і Південної Америк сером Аланом Дунканом, парламентарями, високими представниками офісу прем'єр-міністра Великої Британії, а також міністерства закордонних справ.

«Всі чекали, що після виборів у Сполучених Штатах ставлення вільного світу до Росії кардинально зміниться, і Росія очікувала зняття санкцій. Що означає зняття санкцій? Це означає, що Росія може робити далі те, що вона робила. Що означає сьогоднішня поведінка Сполучених Штатів, Великої Британії і всього вільного світу? Чи означає, що санкції зараз знімати ніхто не буде. Санкції можуть бути зняті тільки в тому випадку, якщо Україна відновить свою територіальну цілісність», – зауважив лідер «Народного фронту».

«Послідовність має бути такою. Якщо Росія забирається геть з України, якщо виконується повністю мирний план і Україна відновлює свою територіальну цілісність і Росія перестає порушувати міжнародне законодавство, то об'єктивно, що країни вільного світу, серед яких і Велика Британія, повинні знайти точки дотику з Росією. Зокрема і в питаннях Сирії, боротьби з глобальним тероризмом, боротьби з розповсюдженням ядерної зброї», – зазначив Яценюк.

Водночас він нагадав слова прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей: «Вона дуже чітко сказала у Філадельфії про те, що з Росією треба говорити з позиції сили. Це її пряма цитата».