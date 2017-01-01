Ядерні держави проігнорували засідання ООН щодо відмови від зброї масового знищення

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Балістичні ракети США, здатні нести ядерні заряди

Резолюцію Генасамблеї ООН про проведення переговорів підтримали 123 країни

Країни, що володіють ядерною зброєю: США, Росія, Китай, Франція, Великобританія і більш як 30 інших, - вирішили не брати участі в переговорах в рамках ООН про відмову від ядерної зброї, які почалися в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку, повідомляє DW.

Про неучасть представників цих країн в переговорах за договором про повну заборону цього виду зброї масового знищення, повідомляє AP.

За словами постійної представниці США в ООН Ніккі Хейлі, Сполучені Штати виступають за без'ядерний світ, але одночасно вони «реалістично» оцінюють шанси досягти цього, з огляду на необхідність захисту своїх громадян.

Хейлі також зазначила, що Вашингтон за десятиліття чинності підписаного в 1970-ті роки Договору про нерозповсюдження ядерної зброї і так скоротив свій ядерний арсенал на 85 відсотків.

Країни, що відмовилися від участі в переговорах щодо без'ядерного світу, мають зобов'язання в рамках Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, наголосила Хейлі.

Загалом 123 країни підтримали резолюцію Генеральної Асамблеї ООН про проведення переговорів про повну відмову від ядерної зброї.