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    Ядерні держави проігнорували засідання ООН щодо відмови від зброї масового знищення

    • Сьогодні, 06:11
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    <span>Балістичні ракети США, здатні нести ядерні заряди</span>
    Балістичні ракети США, здатні нести ядерні заряди

    Резолюцію Генасамблеї ООН про проведення переговорів підтримали 123 країни

    Країни, що володіють ядерною зброєю: США, Росія, Китай, Франція, Великобританія і більш як 30 інших, - вирішили не брати участі в переговорах в рамках ООН про відмову від ядерної зброї, які почалися в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку, повідомляє DW.

    Про неучасть представників цих країн в переговорах за договором про повну заборону цього виду зброї масового знищення, повідомляє AP.

    За словами постійної представниці США в ООН Ніккі Хейлі, Сполучені Штати виступають за без'ядерний світ, але одночасно вони «реалістично» оцінюють шанси досягти цього, з огляду на необхідність захисту своїх громадян.

    Хейлі також зазначила, що Вашингтон за десятиліття чинності підписаного в 1970-ті роки Договору про нерозповсюдження ядерної зброї і так скоротив свій ядерний арсенал на 85 відсотків.

    Країни, що відмовилися від участі в переговорах щодо без'ядерного світу, мають зобов'язання в рамках Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, наголосила Хейлі.

    Загалом 123 країни підтримали резолюцію Генеральної Асамблеї ООН про проведення переговорів про повну відмову від ядерної зброї.

    США ООН Китай
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