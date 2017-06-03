Як за останні 34 роки змінилось НАТО. Інфографіка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Після холодної війни європейці суттєво скоротили обсяги воєнних витрат, про що починають шкодувати на тлі російської непередбачуваності

Військові витрати США набагато перевершують витрати Європи, а американські конвенційні сили в загальному краще навчені і мають краще спорядження, ніж європейські партнери, пише The Wall Street Journal.

За даними видання, оборонний бюджет США - $680 млрд - затьмарює бюджет європейських членів альянсу, які в загальних складності витрачають $242 млрд».

«Справжнім сигналом тривоги, за словами чиновників, стала анексія Криму Росією в 2014 році і подальше втручання Москви в Сирії, - йдеться у статті. - Обидві ці операції продемонстрували нову російську тактику, і зброя Зброї холодної війни, якою тривалий час нехтували, раптом знову набула актуальності».

«Протягом десятиліть, - пише видання, - атомні сили НАТО підтримували мир, компенсуючи будь-який дисбаланс в конвенціональних силах. Росія не стала б ризикувати знищенням планети, вторгнувшись в країну НАТО. Однак, з огляду на небезпеку атомної війни, Захід розглянув би можливість натискання на кнопку тільки в разі тотальної атаки. Так званий гібридний сценарій, як в Криму, при якому групка невстановлених солдатів таємно перейшла кордон, щоб підігрівати заворушення, не піддається атомному стримуванню».

«Саме тут і місце конвенційної зброї, - йдеться у статті. - Найкращим способом перешкодити Москві підігрівати хвилювання на кордонах НАТО була гарантія того, щоб світ знав, що у НАТО є вогнева міць, аби виграти будь-який конфлікт».

«Прикладом викликів, які стоять перед НАТО, щоб досягти сьогодні такого стримування, є скорочення кількості наявних на озброєнні танків», - пише видання. Так, якщо в Німеччині на піку холодної війни було 2 тис. 125 бойових танків «Леопард 2», то станом на минулу осінь у неї їх залишилося 244, з яких лише половина була готова до бойових дій, повідомляє газета. Скорочення призвело до того, що іноді підрозділи повинні позичати танки у інших підрозділів для навчання, попереджаючи їх лише за кілька годин.

«НАТО заявляє, що його члени починають перемагати кризу», - йдеться в статті. «Пізніше в цьому місяці альянс прийме новий оборонний план, що збільшує кількість важких озброєнь, таких як танки. НАТО також говорить про необхідність додаткових розвідувальних літаків, танкерів для дозаправки в повітрі і стратегічних повітряних перевезень», - пише газета.

У матеріалі також відзначається, що на останньому саміті НАТО, де президент США Дональд Трамп сварив європейців, кілька лідерів заявили, що вони будуть публічно підтримувати збільшення військових витрат заради національної безпеки їхніх власних країн, а не через вимоги Америки. «Але вони також приватно сказав Трамп, що вони з ним згодні», - пише журналіст з посиланням на дипломат. «В якійсь мірі він має рацію», - цитує газета на завершення слова прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте після натовського саміту.