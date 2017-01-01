Які країни найбільше заробляють на продажі автомобілів Україні

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Експорт автомобілів

Найбільші експортери автомобілів до України

У першому кварталі 2017 року в Україну було імпортовано 39 046 автомобілів, загальна вартість яких склала $588,5 млн. Левова частка імпорту – легкові автівки, повідомляє асоціація «Укравтопром».

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року імпорт легкових автомобілів збільшився майже на 80%. При цьому середня митна вартість одного ввезеного автомобіля знизилася в порівнянні з торішнім показником більш ніж на $2 000 і становила $14 400 тисяч.

Причиною зниження середньої вартості ввезеної іномарки стала істотна зміна співвідношення нових і вживаних автомобілів. Так, у порівнянні з першим кварталом минулого року в імпорті легкових автомобілів сильно зросла частка машин, що були в експлуатації. Якщо в 2016 році в загальному обсязі імпорту вони охоплювали лише 27%, то в цьому році – 42%.

Найчастіше в січні-березні в країну легкові іномарки завозилися з Німеччини – 7 141 шт. За три місяці на поставках в Україну німці заробили $101,2 млн.

Японія, що відвантажила в Україну 3 208 легкових авто, загальна митна вартість яких становила $74,3 млн, стала постачальником №2. Але при цьому в імпорті з Японії левова частка – 92% - належала новим автомобілям. В результаті ця країна за підсумками першого кварталу посіла лідируючу позицію в частині поставок нових легкових автомобілів з результатом 2 937 авто, а Німеччина опинилась на другому місці з показником 1 927 нових машин.