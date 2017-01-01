Польський телеканал розказав про нелюдські умови праці українських заробітчан

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«Якщо ти підеш в поліцію, то кожну твою дитину поріжу на шматки»,- таке повідомлення отримала українка, яка втекла від «роботодавця» в Польщі

Українців в Польщі змушені працювати у нелюдських умовах. Один з провідних польських каналів, tvn24, оприлюднив скандальне розслідування про те, як наші заробітчани, згодні працювати нелегально, стають легкою здобиччю для шахраїв.

Однією з них стала Оксана, яка погодилась розповісти свою історію. Вона повинна була працювати в харчовій галузі, їй обіцяли заплатити тисячу доларів. Але місце, куди потрапила Оксана, можна без сумнівів назвати «табором праці». «Мені залишили тільки одяг, а інші речі забрали», - згадує героїня. Як вона стверджує, відібрали навіть телефон, щоб не було контакту зі світом. А потім працедавці ще й сказали, що «якщо вона буде себе добре поводити, то, можливо, отримає якусь зарплату».

Ще одним потрясінням для Оксани були люди, які повертаються з роботи. «Вони виглядали так, як в Україні, виглядають ті, що повертаються з війни. «В їх очах був страх, вони виглядали як зомбі», - говорить вона. За словами жінки, до співробітників ставилися як до тварин, а їсти їм давали тільки те, що вже зіпсувалось.

Завдяки щасливому збігу обставин Оксані вдалося втекти. Однак, попри те, що вона пішла в поліцію, так і не вдалося знайти місця, де вона була в полоні. Тому доля близько 50 жінок, які там залишилися, досі невідома. Після втечі Оксана отримала ще повідомлення від чоловіка, який знайшов їй цю роботу. Він погрожував, що якщо вона піде в поліцію, «кожну її дитину він розріже на шматки».

Громадянам України, щоб приїхати на роботу в Польщу, необхідно спочатку інвестувати кошти, і немало - від однієї до двох тисяч доларів. Це плата за візу, дозвіл на виїзд, квитки, щоб доїхати до місця роботи й посередника, який знайде саму роботу. Найбільш коштовним є, насамперед, оплата самого посередника, яка може сягати навіть 90% від всієї суми. Щоб отримати візу, українці повинні спочатку одержати від польського роботодавця заяву про намір влаштувати їх на роботу. Однак з офіційних даних випливає, що у восьми випадках з десяти українці не потрапляють на підприємства, які надали їм цю заяву. Документи купуються через посередників від польських підприємців.

Прокуратура і прикордонники вже кілька місяців ведуть справу за фактом торгівлі людьми, в якій фігурує ім'я одного з працедавців. У суді одна з працівниць, яка була змушена працювати на нього, розповідає, що коли вона поранила руку, керівник відвіз її в лікарню і залишив без грошей.

Українців не тільки обдурюють щодо місця і умов роботи. Вони постійно зазнають додаткових витрат, часто непомірно високих: за квартиру, за транспорт. Загрожують їм також штрафи з боку посередників. Обурені працівники не знають, до кого можуть звернутися за допомогою, а також залежать від терміну дії їхньої візи. Коли вона закінчується, треба повертатися додому, незалежно від того, отримані кошти чи ні.