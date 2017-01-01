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За оцінками спеціалістів Укравтодору, оприлюднені цифри руйнації доріг не остаточні - до середини квітня показник може зрости ще на третину

За даними Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор), після осінньо-зимового періоду ушкодженість українських доріг зазнала суттєвих погіршень і за рівнем деформацій є найгіршою за останні п’ять років.

Про це зазначив в.о. Голови Укравтодору Славомір Новак у відповіді на інформаційний запит «Главкома».

Чиновник повідомив, що наразі ямковістю уражено 10,5 млн. кв. м доріг. До середини квітня руйнація ще може зрости на третину.

Найбільше пошкоджені автошляхи в Одеській – в ямках 1,3 млн. кв. м, Луганській – 990 тис. кв. м, Дніпропетровській – 964,2 тис. кв. м, Полтавській – 768,1 тис. кв. м областях.

Водночас, за даними Укравтодору, протягом 2010-2016 років за прорахунки в організації в роботи були звільнені 13 керівників обласних Служб автомобільних доріг. Щодо притягнення посадовців до адміністративної чи кримінальної відповідальності за неякісний стан доріг, керівництво Укравтодору не надало відповіді.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на початку свого урядування поставив вимогу підлеглим забезпечити високу якість проведення ремонту доріг.

«Будь-яку латку на дорозі можливо зробити по-різному... Мені треба, щоб у кожному куточку України як за державні кошти, так і за місцеві кошти співфінансування, знову ж таки від децентралізації, ці роботи проводилися. Не зимою, не в дощі, а в нормальних умовах», - наголосив главу уряду на початку літа 2016 року. Потім прем'єр в стилі радянських вождів вижджав на місце ремонту доріг для фотосесій і заяв на тлі дороньої техніки. Зокрема Гройсман підкреслював, що розвиток доріг та дорожнього господарства в Україні є одним з найважливіших пріоритетів уряд.

Як відомо, на ремонт доріг в Україні в 2017 році передбачено рекордних 30 млрд. гривень. За них планується відремонтувати 2-2,5 тис. км автомобільних доріг та 80 мостів.

У червні 2016 року Укравтодор запустив інтерактивну онлайн-мапу ремонту доріг. На ній нанесені усі об’єкти поточного середнього ремонту, розпочаті роботи, загальна вартість будівництва об’єктів, проектно-кошторисної документації, терміни виконання та генеральні підрядники