Яніка Мерило очолить робочу групу по провадженню е-квитка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Яніка Мерило

У Мінінфраструктури залучать до робочої групи також експертів з міжнародним досвідом

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив про створення робочої групи з впровадження електронного квитка для міського громадського транспорту. До складу групи увійдуть експерти з міжнародним досвідом. Очолювати групу буде радник міністра Яніка Мерило, повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

«Так традиційно склалося, що від прийняття закону до його імплементації можуть пройти місяці чи навіть роки. Ми хотіли б уникнути такої ситуації з електронним квитком, оскільки це важлива і необхідна новація. Дуже приємно, що і мери міст, і жителі цікавляться цією темою і чекають на появу електронних квитків у міському транспорті. Тому ми прийняли рішення створити таку робочу групу, яка дозволить швидше подолати шлях від закону, який підписано Президентом, до перших карток, за якими можна буде їздити всіма видами транспорту», - заявив Омелян.

Як відомо, шостого лютого президент України Петро Порошенко підписав закон, який передбачає введення в обіг електронного квитка.