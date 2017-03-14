Янукович ще раз підтвердив, що писав заяву Путіну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Янукович заявив, що робив заяву в березні 2014 року, проте документ не надійшов до органів влади РФ і не розглядався ними

Колишній президент України Віктор Янукович знову повторив, що писав заяву російському президенту Володимиру Путіну.

Про це йдеться в інтерв'ю екс-президента України, яке він дав РІА «Новини».

Зокрема, Янукович заявив, що «був також украй здивований заявами в ЗМІ про те, що нібито Генеральна прокуратура Росії спростувала сам факт існування заяви президенту Росії Володимиру Путіну в березні 2014 року».

«Це не так. Заява існує, і я вже пояснював, за яких обставин її було зроблено. Російська прокуратура, мабуть, уточнивши по своїх каналах, вказала, що заява не надходила і не розглядалася в адміністрації президента Росії і Раді Федерації РФ», – зазначив Янукович.

Таким чином, Янукович ще раз підтвердив, що робив заяву в березні 2014 року, проте при цьому документ не надійшов до органів влади РФ і не розглядався ними.