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    Янукович ще раз підтвердив, що писав заяву Путіну

    • Сьогодні, 16:19
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    Янукович заявив, що робив заяву в березні 2014 року, проте документ не надійшов до органів влади РФ і не розглядався ними

    Колишній президент України Віктор Янукович знову повторив, що писав заяву російському президенту Володимиру Путіну.

    Про це йдеться в інтерв'ю екс-президента України, яке він дав РІА «Новини». 

    Зокрема, Янукович заявив, що «був також украй здивований заявами в ЗМІ про те, що нібито Генеральна прокуратура Росії спростувала сам факт існування заяви президенту Росії Володимиру Путіну в березні 2014 року».

    «Це не так. Заява існує, і я вже пояснював, за яких обставин її було зроблено. Російська прокуратура, мабуть, уточнивши по своїх каналах, вказала, що заява не надходила і не розглядалася в адміністрації президента Росії і Раді Федерації РФ», – зазначив Янукович.

    Таким чином, Янукович ще раз підтвердив, що робив заяву в березні 2014 року, проте при цьому документ не надійшов до органів влади РФ і не розглядався ними.

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