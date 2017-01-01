Янукович тягне до суду банкіра Пишного та журналістку Кошкіну

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Позов подав адвокат екс-президента на захист честі, гідності і ділової репутації та спростування недостовірної інформації

Колишній президент Віктор Янукович судиться з головою правління ПАТ «Державний ощадний банк України» Андрієм Пишним та Київським Інститутом проблем управління імені Горшеніна (сайт «Лівий берег») через $1,15 млрд, які назвали власністю позивача.

Про це «Главкому» стало відомо з ухвали Печерського райсуду Києва від 20 березня.

На сайті «Лівий берег» 10 листопада 2016 року вийшло інтерв’ю з Андрієм Пишним. У ньому журналістка Соня Кошкіна цікавилася грішми Януковича та Азарова, які лежать на рахунках державного «Ощадбанку». На що голова правління відповів дослівно:

«Очень значительные суммы. Более одного миллиарда 150 миллионов долларов. Я не могу некоторые вещи комментировать в силу банковской тайны. И прошу это учесть. Это жесткое требование закона, а закон – прежде всего. Некоторые вещи возможно и хотел бы рассказать, но не могу. Общая сумма уже известна. Это и чистый «кэш» на счетах, и активы в ценных бумагах».

У судовому позові адвокат Януковича Віталій Сердюк стверджує, що ця інформація є недостовірною та підлягає спростуванню. Наразі представнику позивача необхідно усунути недоліки, додавши до позовної заяви квитанцію сплату судового збору.