Ярославський купив у «Євразу» Суху Балку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Evraz Sukha Balka спеціалізується на видобутку залізної руди підземним способом

У структуру комбінату входять дві шахти - «Ювілейна» і шахта ім. Фрунзе

Олександр Ярославський встановив контроль над одним з найбільших залізорудних підприємств України у холдингу «Євраз» за $ 110 млн.

Про це повідомляє прес-служба DCH Олександра Ярославського.

Угода відбулася шляхом передачі покупцеві компанією Evraz Group S.A. всього акціонерного капіталу Kadish Limited (підприємство, яке володіє акціями Evraz Sukha Balka). Сума трансакції склала $ 110 млн, що можна порівняти з рівнем оборотного капіталу і боргу залізорудного підприємства.

Evraz Sukha Balka спеціалізується на видобутку залізної руди підземним способом. У структуру комбінату входять дві шахти - «Ювілейна» і шахта ім. Фрунзе. У минулому році компанією було реалізовано понад 2,5 млн тонн аглоруди. Основними споживачами продукції підприємства є Південний гірничо-збагачувальний комбінат і Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча.

Купівля нового активу для холдингу Олександра Ярославського є закономірним продовженням високої інвестиційної активності останнього часу.

Нагадаємо, що група DCH за 20 років роботи в Україні успішно розвивала різні проекти, в числі яких «УкрСиббанк», черкаський «Азот», «Київстар» та ін. Інвестиції Олександра Ярославського в розвиток Харківського регіону перевищили $ 1 млрд, з них $ 300 млн - в підготовку інфраструктури Харкова до Євро-2012.

У минулому році бізнесмен придбав Харківський тракторний завод, який, завдяки інвестиціям нового власника, на початку 2017 року розпочав свою роботу після 10-місячного простою. У квітні стало відомо про те, що група DCH придбала страхову компанію «Інго Україна» (Київ).

У 2016 році Олександр Ярославський, за версією Forbes, традиційно увійшов до першої десятки найбагатших людей країни (# 8, $ 721 млн).