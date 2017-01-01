Ярославський: У мене п'ятеро дітей, навіщо мені Коломойський?

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Фото: УНІАН Олександр Ярославський

Ярославський підтвердив свій намір купувати активи на Батьківщині

Український мультимільйонер Олександр Ярославський дав ексклюзивне інтерв'ю Цензору про свої плани.

Бізнесмен чітко підтвердив свій намір купувати активи на Батьківщині. «Не знаю, що думають інші, але для себе я визначив, що в Україні зараз настав час купувати саме ті активи, які я купую. Я українець, і я розумію український бізнес. Тому я інвестую в українські активи», - сказав він.

Ярославський підтвердив, що, як і раніше, зацікавлений в покупці харківського «Турбоатома», про що на початку поточного року вже заявляв в Давосі на Всесвітньому економічному форумі. «Якщо «Турбоатом» буде виставлений на відкриту і прозору приватизацію, ми з Glencore будемо брати участь в ній», - заявив бізнесмен.

Напрямком своєї інвестиційної стратегії Олександр Ярославський назвав банківський сектор: «Я знаю банківський бізнес, оскільки був власником «УкрСиббанку» і побудував конкурентоспроможний і ефективний банк. Причому саме побудував, а не отримав його в «спадок» від держави в обхід тендерів, конкурсів та потім випатрав! Так чому б мені не інвестувати сьогодні в банківський сектор, якщо 15 років, з 1995 по 2010 рік, це була моя пряма робота?» - нагадав він.

Ярославський також вперше розповів ЗМІ про те, чим завершилася історія з претензіями російського банку ВТБ щодо київського «Каравану». «Півтора місяці тому я викупив до копійки весь борг київського «Каравану» - $76 млн. Так що всі злостивці нехай заспокояться. Підписання мирової угоди зайняло буквально 15 хвилин», - повідомив бізнесмен.

Розповідаючи про інші свої українські активи, бізнесмен категорично спростував чутки про причетність до ущемлення прав татарських акціонерів Кременчуцького НПЗ. «Татнафті» я не винен ні цента, ні копійки, ні рубля, ні долара, ні однієї грошової одиниці. По ситуації, яку зараз витягують на поверхню, виграні всі суди, аж до районного та «сільської ради». Вже давно немає ніяких судових розглядів. Все це примітивні плітки, та й годі», - сказав він.

Аналогічно, Ярославський відкинув і чутки про спільні з Ігорем Коломойським дії з купівлі активів. «Я є портфельним інвестором «Укртатнафти» і не займаюся оперативною діяльністю. При нагоді, якщо мені дадуть за цей пакет акцій хорошу ціну, я його продам. А чим там займається Коломойський, є сенс запитати у Коломойського... У мене п'ятеро дітей. Навіщо мені Коломойський? Коломойський нехай сам піклується про своїх дітей. Якщо мої діти дізнаються, що я щось купую в інтересах когось іншого, а тим більше банк, вони мене живцем з'їдять», - сказав він в інтерв'ю.

Крім того, Ярославський нагадав журналістам про свої проекти підготовки Харкова до Євро-2012: «Повністю реконструкція стадіону коштувала $96 млн. $30 млн - це мої кровні гроші. Ще $66 млн було направлено з бюджетів різних рівнів (обласного, міського, державного). А потім, коли сталося те, що сталося, продавав виключно ту частину власності, яка належала мені (стадіон, клуб, футбольну базу, яку побудував)». Як відомо, Ярославський в цілому вклав у підготовку інфраструктури Харкова до турніру $300 млн.

Бізнесмен також повідомив, що з моменту запуску виробництва 11 лютого 2017 р. Харківський тракторний завод, що належить йому, вже випустив 400 тракторів при плановому річному обсязі 2000 шт.

Олександр Ярославський - власник і президент групи DCH, яка має диверсифікований портфель активів (фінанси, промисловість, транспорт, девелопмент, спорт та ін.); № 8 українського рейтингу Forbes.