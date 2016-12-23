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    Ющенко подарував «Межигір'я» Януковичу на День народження. Але продовжує це приховувати (ДОКУМЕНТ)

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    Ющенко подарував &laquo;Межигір'я&raquo; Януковичу на День народження. Але продовжує це приховувати (ДОКУМЕНТ)
    obozrevatel.ua
    Ющенко подарував «Межигір'я» Януковичу на День народження. Але продовжує це приховувати (ДОКУМЕНТ)

    «Главком» вперше публікує копію документа, що засвідчує: третій президент України Віктор Ющенко подарував «Межигір'я» Віктору Януковичу на День народження

    Третій президент України Віктор Ющенко заперечив свою провину в передачі резиденції «Межигір'я» з державної власності у приватну.

    В інтерв'ю журналу «Новое время» він заявив це так: «Ось я тут зовсім ні при чому».

    На зауваження про те, що саме він підписав рішення про передачу Межигір'я, Ющенко відповів: «Парламент прийняв рішення, я на нього не міг впливати. Хоча я не був від нього в захваті. Там взагалі Тимошенко збиралася жити».

    Водночас, документ, що є у розпорядженні «Главкома» свідчить про інше: Ющенко, буквально, подарував резиденцію Януковичу на День народження 9 липня 2007 року.

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    У другій половині нульових про цей факт писала газета «Дело», але не публікувала документ.

    Також Ющенко у інтерв`ю «Новому времени» додав, що, ще будучи прем'єром, вважав правильним передати всі резиденції з балансу уряду на баланс Державного управління справами (ДУС), яке підпорядковується Президенту. І вже парламент під керівництвом спікера Володимира Литвина передав резиденції з балансу ДУС для обслуговування Верховної Ради і далі Віктору Януковичу.

     

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