З 1 травня українцям скоротять соціальні норми споживання тепла, газу та електрики

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За словами віце-прем'єра Павла Розенка, це рішення було прийнято з метою приведення норм споживання комунальних послуг до реальних обсягів споживання

В Україні з 1 травня 2017 року набирає чинності постанова Кабінету міністрів про зниження соціальних нормативів на використання теплової енергії, електрики і газу, які встановлюються для розрахунку розміру субсидій для населення. Про це пише УНІАН.

Кабмін переглянув окремі соціальні нормативи з урахуванням фактичного споживання енергоносіїв домогосподарствами.

Згідно з документом, соціальні норми споживання газу знижено до 5 куб. м з 5,5 куб м на 1 кв. м опалювальної площі.

Крім того, знижені нормативи споживання теплової енергії для централізованого теплопостачання абонентами, житлові будинки яких обладнані будинковими та / або квартирними приладами обліку: до 0,0431 Гкал з 0,0548 Гкал на 1 кв. м опалювальної площі в місяць в опалювальний період, а також електричної енергії для індивідуального опалення: до 51 кВт-год з 65 кВт-год на 1 кв. м опалювальної площі в місяць в опалювальний період.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 27 квітня 2016 роки змінив норми споживання комунальних послуг, які встановлюються державою для розрахунку розміру субсидій для населення. За словами віце-прем'єра Павла Розенка, це рішення було прийнято з метою приведення норм споживання комунальних послуг до реальних обсягів споживання.