З Британії до Китаю вирушив перший вантажний потяг

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Контейнери вантажного поїзда з Китаю до Британії на залізничній станції біля кордону Польщі і Білорусі, 11 січня 2017 року

Подорож по древньому Шовковому шляху займе три тижні

Перший вантажний поїзд з Великої Британії вирушив 10 квітня до Китаю, розпочавши маршрут відстанню у 12 тисяч кілометрів.

Цей потяг, як сподіваються у Лондоні, може стати першим з багатьох експортних поїздів на Далекий Схід у час, коли Британія готується покидати ЄС. Поїзд везе дитячі товари, ліки та спиртне.

Подорож по древньому Шовковому шляху займе три тижні – приблизно половина часу, щоб дістатися до того ж місця морем.

У січні до Великої Британії прибув перший товарний поїзд із Китаю, також наповнений товарами роздрібної торгівлі.

Поїзд яскраво-червоного кольору є частиною ініціативи президента Китаю Сі Цзіньпіна під назвою «Один пояс, одна дорога». Лондон є 15-м європейським містом, яке має пряме залізничне сполучення з Китаєм.

Маршрут поїзда із Лондона пролягає через Ла-Манш до Франції, потім – Бельгії, Німеччини, Польщі, Білорусі, Росії, Казахстану, щоб дістатися кінцевого пункту в Китаї.

32 контейнери поїзда знімуть і поставлять у інші вагони на білоруському кордоні, оскільки у країнах колишнього Радянського Союзу колія ширша.

Джерело: Радіо Свобода