Після Євромайдану громадяни України почали активніше їхати на заробітки до Росії (ДОКУМЕНТ)

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Тільки за 2015 рік українці в'їхали до Росії 4,4 млн. разів

Протягом дев’яти місяців 2016 року на території Російської Федерації громадянам України було видано 134,1 тис. дозволів на працевлаштування та патентів на здійснення трудової діяльності.

Про це зазначено у відповіді на запит користувача сайту «Доступ до правди» Міністерства закордонних справ України з посиланням на Головне управління з питань міграції МВС РФ.

Що примітно, що за 2015 рік дозволів на працевлаштування у Росії видано 400 тисяч, у 2014 році – 380 тис., у 2013 році – 125,8 тис.

Офіційні дані Головного управління з питань міграції МВС РФ

Крім цього, протягом 2015 року на територію Росії в’їхало 4,4 млн. українців, за 9 місяців 2016 року – 3,2 млн.