З квітня українці зможуть їздити до Албанії без віз

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Угоду про взаємне скасування візових вимог між країнами було підписано 4 листопада 2016 року

1 квітня 2017 року набирає чинності угода між Кабінетом міністрів України та радою міністрів Республіки Албанія про взаємне скасування візових вимог, яку було підписано 4 листопада 2016 року у м. Тирана.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook написав генеральний консул України в Мюнхені (Німеччина) Вадим Костюк.

«Відповідно до положень угоди, передбачається, що громадяни України та громадяни Албанії, які користуються дійсними проїзними документами (закордонними паспортами, посвідченнями особи моряка), можуть в’їжджати, виїжджати, прямувати транзитом та перебувати без віз на території держави іншої договірної сторони впродовж строку, що не перевищує 90 днів протягом 180», – йдеться в повідомленні.