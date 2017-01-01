З Москви до України екстрадували екс-главу ДАІ Києва
- Сьогодні, 17:23
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Макаренко розшукувався українськими правоохоронними органами за системні хабарництва
В Україну екстрадували затриманого в Москві колишнього керівника УДАІ ГУ МВС України в місті Києві Миколу Макаренка.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав генеральний прокурор України Юрій Луценко.
«Напередодні Дня ДАІ (14 квітня) відбулася екстрадиція колишнього начальника Управління ДАІ ГУМВС України в місті Києві Макаренка, який розшукувався українськими правоохоронними органами за системні хабарництва»,- написав Луценко.
Генпрокурор також нагадав «усім не чистим на руку працівникам правоохоронних органів, міністерств та інших державних установ», що хабарники та корупціонери не зможуть вічно переховуватися від правосуддя, а «їх ганебні вчинки матимуть логічне та сумне для них завершення».