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    З Москви до України екстрадували екс-главу ДАІ Києва

    • Сьогодні, 17:23
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    Екс-глава&nbsp;УДАІ ГУ МВС України в місті Києві Микола Макаренко
    Екс-глава УДАІ ГУ МВС України в місті Києві Микола Макаренко

    Макаренко розшукувався українськими правоохоронними органами за системні хабарництва

    В Україну екстрадували затриманого в Москві колишнього керівника УДАІ ГУ МВС України в місті Києві Миколу Макаренка.

    Про це на своїй сторінці у Facebook написав генеральний прокурор України Юрій Луценко.

    «Напередодні Дня ДАІ (14 квітня) відбулася екстрадиція колишнього начальника Управління ДАІ ГУМВС України в місті Києві Макаренка, який розшукувався українськими правоохоронними органами за системні хабарництва»,- написав Луценко.

    Генпрокурор також нагадав «усім не чистим на руку працівникам правоохоронних органів, міністерств та інших державних установ», що хабарники та корупціонери не зможуть вічно переховуватися від правосуддя, а «їх ганебні вчинки матимуть логічне та сумне для них завершення».

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