З Мосула через бойові дії за тиждень було переміщено більше 40 тисяч осіб

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Темпи переміщення осіб в останні дні значно прискорилися, через те що бойові дії наблизилися до густонаселених районів західного Мосула

Більше 40 тисяч осіб за останній тиждень були переміщені з іракського Мосула внаслідок бойових дій між силами Іраку та «Ісламською державою».

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що темпи переміщення осіб в останні дні значно прискорилися, через те що бойові дії наблизилися до густонаселених районів західного Мосула.

Згідно з повідомленням міжнародної організації з міграції з Мосула, де відбувалися бойові дії, з початку жовтня виїхало більше 200 тисяч людей.

Раніше повідомлялося, що сили Іраку відбили в «Ісламської держави» перший район західного Мосула. Також іракські війська звільнили від бойовиків «Ісламської держави» та взяли під контроль аеропорт Мосула.