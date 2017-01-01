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    З Мосула через бойові дії за тиждень було переміщено більше 40 тисяч осіб

    • Сьогодні, 00:39
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    Темпи переміщення осіб в останні дні значно прискорилися, через те що бойові дії наблизилися до густонаселених районів західного Мосула

    Більше 40 тисяч осіб за останній тиждень були переміщені з іракського Мосула внаслідок бойових дій між силами Іраку та «Ісламською державою».

    Про це повідомляє Reuters.

    Зазначається, що темпи переміщення осіб в останні дні значно прискорилися, через те що бойові дії наблизилися до густонаселених районів західного Мосула.

    Згідно з повідомленням міжнародної організації з міграції з Мосула, де відбувалися бойові дії, з початку жовтня виїхало більше 200 тисяч людей.

    Раніше повідомлялося, що сили Іраку відбили в «Ісламської держави» перший район західного Мосула. Також іракські війська звільнили від бойовиків «Ісламської держави» та взяли під контроль аеропорт Мосула.

    аеропорт
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