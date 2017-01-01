З Одеси до Львова запустять ще один поїзд

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Поїзд робитиме зупинки на станціях Злочів, Тернопіль, Хмельницький, Жмеринка, Вапнярка, Котовськ, Роздільна

«Укрзалізниця» призначила курсування додаткового поїзда №228 Одеса – Львів. Про це повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

Додатковий поїзд №228 Одеса – Львів відправиться з Одеси в п’ятницю, 19 травня, о 21:47 та прибуде до Львова наступного дня о 10:10. Зворотно зі Львова відправлення в неділю, 21 травня, о 19:06 та прибуття до Одеси наступного дня о 07:21.

Поїзд робитиме зупинки на станціях Злочів, Тернопіль, Хмельницький, Жмеринка, Вапнярка, Котовськ, Роздільна.

Також червні та до свята Трійці «Укрзалізниця» призначила 4 додаткові поїзди, вони курсуватимуть на популярних напрямках Київ – Ужгород, Київ – Івано-Франківськ – Чернівці, Дніпро – Київ, Дніпро –Івано-Франківськ.

Крім того, «Укрзалізниця» змінила періодичність курсування 3 літніх поїздів. Зокрема, поїзд №63/64 Дніпро – Одеса курсуватиме щоденно з 24 травня по 29 вересня замість через день, №136/135 Одеса – Чернівці – щоденно з 1 червня по 30 вересня замість через день. Поїзд №148/147 Одеса – Київ з 25 травня по 30 вересня курсуватиме щоденно, а не тричі на тиждень.

Також «Укрзалізниця» відкрила продаж квиткі вна 13 літніх поїздів. Починаючи з кінця травня і до середини вересня вони курсуватимуть із Києва, Львова, Дніпра та Харкова до південних курортів нашої країни: Бердянська, Генічеська, Одеси та Херсона.

Зокрема, в напрямку Бердянська курсуватимуть такі літні поїзди:

1. №228 Київ – Бердянськ, з 2 по 12 червня через день, з 14 червня по 31 серпня щоденно, з 2 по 16 вересня через день.

2. №472/552/471 Дніпро, Кривий Ріг – Бердянськ, з 3 червня по 15 вересня через день.

3. №261/262 Харків – Бердянськ з 4 червня по 20 вересня через день.

4. №188/187 Львів – Бердянськ, з 3 червня по 12 вересня через день.

У напрямку Генічеська курсуватимуть літні поїзди:

1. №282 Київ – Генічеськ, з 1 по 13 червня через день, з 15 червня по 1 вересня щоденно, з 3 по 15 вересня через день.

2. №190/244/189 Дніпро, Кривий Ріг – Генічеськ, з 10 червня по 10 вересня через день.

3. №232/231 Генічеськ – Івано-Франківськ, з 11 червня по 11 вересня через день.

У напрямку Одеси пасажири можуть скористатися наступними сезонними поїздами:

1. №228 Одеса – Львів, з 25 травня по 17 вересня щоденно.

2. №270/269 Одеса – Харків, з 1 червня по 17 вересня через день.

3. №251/252 Дніпро, Кривий Ріг – Одеса, з 28 травня по 31 серпня щоденно, з 2 по 16 вересня через день.

4. №271/272 Харків – Одеса, з 3 червня по 19 вересня через день.

У напрямку Херсона курсуватимуть літні поїзди:

1. №256/255 Львів – Херсон, з 26 травня по 17 вересня через день.

2. №265/266 Харків – Херсон, з 3 червня по 5 вересня через день.