З окупованої Луганщини на оплату водопостачання надійшло 20 млн грн, - речниця Кучми
- Сьогодні, 01:12
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В рамках економічної підгрупи триває робота щодо стабілізації водопостачання Луганської області
З початку 2017 року «Попаснянський водоканал» отримав з непідконтрольних українському уряду територій Луганської області сплату за водопостачання.
Про це повідомила речниця представника України у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.
«В рамках економічної підгрупи триває робота щодо стабілізації водопостачання Луганської області. Запрацював механізм розрахунку за поставлену в ОРЛО воду, включаючи погашення заборгованості. З початку січня 2017 року на рахунок Попаснянського водоканалу надійшло 20 мільйонів гривень», — написала вона e facebook.
Оліфер підкреслила, що погашення заборгованості відбувається виключно в рамках українського законодавства і українського правового поля.