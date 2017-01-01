З окупованої Луганщини на оплату водопостачання надійшло 20 млн грн, - речниця Кучми

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В рамках економічної підгрупи триває робота щодо стабілізації водопостачання Луганської області

З початку 2017 року «Попаснянський водоканал» отримав з непідконтрольних українському уряду територій Луганської області сплату за водопостачання.

Про це повідомила речниця представника України у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

«В рамках економічної підгрупи триває робота щодо стабілізації водопостачання Луганської області. Запрацював механізм розрахунку за поставлену в ОРЛО воду, включаючи погашення заборгованості. З початку січня 2017 року на рахунок Попаснянського водоканалу надійшло 20 мільйонів гривень», — написала вона e facebook.

Оліфер підкреслила, що погашення заборгованості відбувається виключно в рамках українського законодавства і українського правового поля.