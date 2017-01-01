З опівночі Херсон закривають для руху фур

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Вантажний транспорт у місто Херсон не пускатимуть, а відправлятимуть до місць відстою, щоб перечекати негоду

Херсон із 00.00 год.12 січня закриють для в'їзду великовагового автотранспорту.

Про це повідомили у середу у відділі громадських зв'язків Херсонської міської ради.

«Із 00.00 годин (12 січня - ред.) Херсон закритий для руху великовагового автомобільного транспорту. Обмежити в'їзд вантажівок вирішили через складні погодні умови. На період дії заборони руху великовагового вантажного транспорту визначено місця відстою – на в'їзді в місто, на Миколаївському шосе, в районі авторинку, на Бериславському шосе, в районі заводу «Данон», на шосе В'ячеслава Чорновола (Кіндійському), в районі винзаводу та в'їзду в селище Комишани. Підвезення товарів до торговельних об'єктів має здійснюватися транспортом малої вантажності», - повідомили у відділі громадських зв'язків міськради.

За інформацією мерії, «у період негоди чергуватимуть спеціалізовані транспортні засоби для ліквідації заторів, які виникають з провини контрагентів підприємств».

Як повідомлялося, у зв'язку зі складними погодними умовами, що були на Херсонщині 6, 7 та 8 січня 2017 року через переміщення активного південного циклону, вантажний транспорт у місто Херсон у зазначені дні не пускали, а відправляли до місць відстою, щоб перечекати негоду.