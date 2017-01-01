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    З початку року в Україні потонуло понад 240 людей

    • Сьогодні, 10:27
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    Рятувальники
    Рятувальники

    Рятувальники закликають бути обережним під час відпочинку біля водойм

    З початку року на водоймах України загинула 241 людина, у тому числі 18 дітей. Про це повідомили у прес-службі ДСНС України.

    «Лише впродовж 3-5 червня водолази ДСНС діставали з води тіла громадян у Кіровоградській, Одеській, Черкаській, Івано-Франківській, Хмельницькій областях. Загалом, з початку року показник загибелі людей на водоймах складає 241, з яких 18 — діти. При цьому врятовано 232 людини, у тому числі 43 дитини», — йдеться в повідомленні.

    Рятувлаьники нагадали, що 3 червня до Служби порятунку «101» Одещини надійшло повідомлення про те, що у Біляївському районі, за селом Кам’янка потрібна допомога по вилученню потопельника зі ставка. А наступного дня, 4 червня, водолази діставали тіло чоловіка за ставка вже в Кіровоградській області.

    В ДСНС закликають бути обережним під час відпочинку біля водойм та дотримуватися елементарних правил безпеки.

     

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