З початку зими на водоймах України загинули 65 людей

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Причиною нещасних випадків рятувальники називають в першу чергу нехтування правилами безпеки

З початку зими на водоймах загинуло 65 українців, серед них 57 дорослих та 8 дітей. Живими з води витягли 73 людини, у тому числі 17 дітей. Таку статистику оприлюднила Державна служба надзвичайних ситуацій.

Причиною нещасних випадків рятувальники називають в першу чергу нехтування правилами безпеки.

«Під час підвищення температури крига може стати надто тонкою і небезпечною. За таких умов достатньо лише одного кроку, щоб опинитися у воді», — стверджують у ДСНС.

Зокрема, 22 січня в Одеській області загинули один дорослий та одна дитина. У селищі Лиманське Роздільнянського району, на Кучурганському водосховищі, за 500 м від берега під кригу провалились двоє чоловіків та двоє дітей.

Рибалки, які побачили це, одразу кинулися на допомогу. Їм вдалось врятували 29-річного чоловіка та 8-річного хлопчика. Тіла іншого чоловіка та хлопчика водолази витягли з води лише через добу.