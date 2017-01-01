За час окупації Криму кількість учнів, які навчаються українською на півострові, зменшилась у 36 разів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У 2013 році в Автономній Республіці Крим 13 тис. 589 осіб здобували освіту українською мовою, тоді як у 2016 році число таких учнів зменшилося до 371

За три роки у незаконно анексованому Росією Криму чисельність учнів, які навчаються українською мовою, зменшилася у 36 разів. Такі дані проведеного Кримською правозахисною групою моніторингу ситуації з доступом до освіти українською мовою в АР Крим наводить прес-служба Уповноваженого Верховної Ради з питань прав людини.

«За інформацією підконтрольного Кремлю «міністерства освіти» Криму, з 2013 року у 36 разів зменшилася чисельність учнів, чиє навчання здійснюється українською мовою. Як-от, у 2013 році в Автономній Республіці Крим 13 тис. 589 осіб здобували освіту українською мовою, тоді як у 2016 році число таких учнів зменшилося до 371», - йдеться у матеріалах дослідження.

Зазначається, що чисельність класів з українською мовою навчання за два роки скоротилася відповідно у 31 раз.

Зокрема, із відповіді Міністерства освіти України Кримській правозахисній групі випливає, що на момент окупації в Криму здобували освіту 208 тис. 536 учнів. З них російською мовою навчалося 189 тис. 132 учні чи 90,7%, українською мовою - 13 тис. 589 осіб (6,5%), кримськотатарською - 5551 осіб (2,7%). В 2013 році 7 шкіл Криму здійснювали повний цикл навчання українською мовою, 15 шкіл - кримськотатарською мовою, окрім того, діяли кілька шкіл із навчанням обома мовами. Кількість класів у Криму відповідно до мови навчання розподілялася у такий спосіб: 875 класів - з українською мовою, 384 - з кримськотатарською, 8965 класів - з російською. З усіх учнів в Криму російську мову як предмет вивчали 206 тис. 866 дітей (99,2%), кримськотатарську мову - 18 тис. 20 (8,6%).

Таким чином, до окупації, попри те, що російська мова не була державною в Україні, 90,7% учнів в Криму здобували освіту російською мовою та 99,2% вивчали російську мову як дисципліну, констатують правозахисники.

У листопаді 2014 року, за інформацією «міністерства освіти» окупованого Криму, лише одна школа з повним освітнім циклом українською мовою з 532 загальноосвітніх закладів продовжила роботу. Загальна кількість класів з українською мовою викладання скоротилося до 163, в них навчалося лише 2154 учні. Ситуація з кримськотатарською мовою навчання також змінилася: кількість шкіл формально залишилася такою, як і раніше, а кількість класів, де навчалося 5146 дітей, зменшилася до 348.

«Згідно з листом від «міністра освіти» окупованого Криму за підписом Н. Гончарової, в 2016 році в Криму залишилося лише 28 класів, де, з 188 тис. 517 учнів Криму (не рахуючи Севастополь) освіту українською мовою здобувала 371 дитина. Це 0,2% від загальної чисельності учнів у Криму у 2016 році», - наголошують правозахисники.

Водночас наводяться дані, згідно з якими 2014 року українці становили 15,08% населення Криму (344 тис. 515 осіб) й були другою за чисельністю національністю після росіян (65,31%, 1 млн 492 тис. 78 осіб). Кримські татари стали третьою за чисельністю національністю Криму (10,17% або 232 тис. 340 осіб). За результатами проведеного Росією перепису населення, 18 тис. 706 дітей шкільного віку ідентифікують себе як українці і 29 тис. 140 - як кримські татари.

При цьому необхідно взяти до уваги, що перепис населення в окупованому Криму у вересні 2014 року здійснювався в умовах окупації, а у місцевих та російських ЗМІ активно використовувалася мова ворожнечі щодо України, українців, української культури, наголошують правозахисники.

«Таким чином, відомості про українців у окупованому Криму, отримані внаслідок організованого Росією перепису 2014 року, не є об'єктивними, а показник чисельності українців на півострові значно занижений. Утім, навіть зменшені показники переписи не спростовують того твердження, що однієї школи чи 28 класів на весь Крим катастрофічно недостатньо для задоволення потреби у навчанні рідною мовою 4 тисяч дітей, котрі є носіями української мови", - йдеться у звіті.

Як зазначається, факти, зібрані Кримською правозахисною групою про дискримінацію українців у доступі до освіти українською мовою, були передані до Міжнародного суду ООН як частина доказової бази у справі «Україна проти Росії» про порушення Росією Міжнародної конвенції щодо ліквідації усіх форм расової дискримінації в АР Крим. 19 квітня Міжнародний суд ООН оприлюднив наказ і попередні тимчасові заходи, серед яких міститься одностайно вимога до Російської Федерації забезпечити доступність освіти українською мовою в АР Крим.

Джерело: Укрінформ