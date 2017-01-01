  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    За добу бойовики 72 рази обстріляли сили АТО, шестеро військових поранено

    • Вчора, 08:12
    • Розсилка

    На Маріупольському напрямку з 122 міліметрової артилерії терористи вели вогонь по Водяному, з мінометів різних калібрів - по Мар'їнці, Павлопілю, Широкиному і Талаківці

    За минулу добу бойовики 72 рази відкривали вогонь по силам АТО, шестеро українських військових отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

    На Маріупольському напрямку з 122 міліметрової артилерії терористи вели вогонь по Водяному, з мінометів різних калібрів - по Мар'їнці, Павлопілю, Широкиному і Талаківці. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї бойовики били по Павлопілю, Красногорівці, Мар'їнці, Гнутовому, Старогнатівці, Водяному, Талаківці, Широкиному.

    На Луганському напрямку з мінометів різних калібрів сепаратисти стріляли по Троїцькому і Новоолександрівці. З гранатометів і стрілецької зброї - по Лобачевому, Новоолександрівці, Кримському, Станиці Луганській і Новозванівці.

    На Донецькому напрямку з 82 міліметрових мінометів і озброєння БМП бойовики обстрілювали Троїцьке. З гранатометів і стрілецької зброї - Піски, Авдіївку, Майорськ, Новолуганське і Луганське.

    Читайте також
    зона АТО Донбас ЗСУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ