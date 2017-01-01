За добу бойовики 72 рази обстріляли сили АТО, шестеро військових поранено

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На Маріупольському напрямку з 122 міліметрової артилерії терористи вели вогонь по Водяному, з мінометів різних калібрів - по Мар'їнці, Павлопілю, Широкиному і Талаківці

За минулу добу бойовики 72 рази відкривали вогонь по силам АТО, шестеро українських військових отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

На Маріупольському напрямку з 122 міліметрової артилерії терористи вели вогонь по Водяному, з мінометів різних калібрів - по Мар'їнці, Павлопілю, Широкиному і Талаківці. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї бойовики били по Павлопілю, Красногорівці, Мар'їнці, Гнутовому, Старогнатівці, Водяному, Талаківці, Широкиному.

На Луганському напрямку з мінометів різних калібрів сепаратисти стріляли по Троїцькому і Новоолександрівці. З гранатометів і стрілецької зброї - по Лобачевому, Новоолександрівці, Кримському, Станиці Луганській і Новозванівці.

На Донецькому напрямку з 82 міліметрових мінометів і озброєння БМП бойовики обстрілювали Троїцьке. З гранатометів і стрілецької зброї - Піски, Авдіївку, Майорськ, Новолуганське і Луганське.