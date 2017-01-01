За добу в зоні АТО загинули 3 українських військових

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Авдіївка

Ще вісьмох військових поранено

В зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі за минулу добу, 3 лютого, в результаті бойових дій загинули троє українських військовослужбовців, ще 8 отримали поранення.

Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За минулу добу в результаті бойових дій сил антитерористичної операції понесли втрати. Загинули троє українських військовослужбовців і вісім отримали поранення», - повідомив Мотузяник.

За його словами, один військовий загинув під Троїцьким Луганської області, ще двоє - в Галицинівці Донецької області в ході обстрілу з «Градів».

Він також зазначив, що ситуація в зоні АТО є як і раніше критичною, особливо в районі Авдіївки. Всього за добу бойовики здійснили більше сотні обстрілів.