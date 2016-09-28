Минулої доби внаслідок пожеж в Україні загинуло 12 людей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Загалом за перші дні 2017 року внаслідок пожеж загинуло вже 24 людини, а постраждало 11

В Україні минулої доби виникло 149 пожеж, з яких 96 – саме у помешканнях громадян. Кількість загиблих упродовж доби сягає 12 осіб. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

Загалом за перші дні 2017 року внаслідок пожеж загинуло вже 24 людини, а постраждало 11.

Так, 1 січня на Житомирщині в селі Добринь виникла пожежа у дерев'яному житловому будинку, під час якої загинув півторарічній хлопчик. Як з'ясувалося, господиня оселі ввечері задрімала. Прокинувшись від їдкого запаху диму, вона почала шукати своїх дітей. Знайшовши 3-річну доньку, перелякана мати побігла по допомогу до сусідів, які й викликали вогнеборців. Жінка повернулася в будинок за своїм півторарічнім сином. Вона швидко відшукала малюка, проте врятувати життя хлопчику вже не вдалось.

Цього ж дня до служби порятунку «101» Донецької області надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку села Гнатівка. Під час проведення розвідки та гасіння пожежі в кімнаті на ліжку вогнеборці виявили тіло жінки. Ймовірно, причиною пожежі стало недотримання правил пожежної безпеки.

2 січня у Кривому Розі виникла пожежа в дев'ятиповерховому житловому будинку по вулиці Петра Дорошенка. Рятувальники встановили, що загоряння сталося у двокімнатній квартирі на останньому поверсі житлового будинку. На місці пригоди вогнеборці знайшли тіло господаря помешкання.