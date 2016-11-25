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    За минулу добу у зоні АТО зафіксовано 61 ворожий обстріл

    • Сьогодні, 06:17
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    Втрат серед українських військових немає

    Минулої доби у зоні проведенння АТО бойовики 61 раз обстріляли позиції українських військових, передає прес-центр штабу АТО.

    На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів загарбники обстрілювали Луганське, Авдіївку, Троїцьке та Верхньоторецьке. З гранатометів та стрілецької зброї — Зайцеве, Авдіївку, Опитне та Піски. По наших позиціях в районі Авдіївки та Опитного вогонь вели БМП противника.

    На Луганському напрямку з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї загарбники обстріляли Шарів Кут, Лобачеве, Новоолександрівку та Новозванівку. БТР вів вогонь по Водяному.

    На Маріупольському напрямку з мінометів — Водяне та Павлопіль. З гранатометів та стрілецької зброї — Павлопіль, Новотроїцьке, Широкине, Мар’їнку, Гнутове, Лебединське, Водяне. Наших захисників в районі Широкиного обстрілювала БМП противника.

    Загалом зафіксовано 61 обстріл. Втрат серед наших військових немає.

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