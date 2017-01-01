За минулу добу в зоні АТО не загинув жоден український військовий

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На донецькому напрямі бойовики здійснили 10 обстрілів позицій сил АТО, на маріупольському – 17

Бойовики вчора загалом обстріляли позиції сил АТО 29 разів

За минулу добу, 15 квітня, в зоні проведення АТО на Донбасі не загинув і не був поранений жоден український військовий, повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Почнемо з хороших новин: за минулу добу в результаті бойових дій жоден український солдат не загинув і не був поранений», - сказав Мотузяник на брифінгу в неділю в Києві.

За його словами, загалом бойовики в суботу 29 раз обстріляли позиції сил АТО, з них лише два припали на луганське напрям, при цьому важке озброєння незаконними збройними формуваннями там не застосовувалося.

На донецькому напрямі бойовики здійснили 10 обстрілів позицій сил АТО, з них два снайперських. Авдіївка була обстріляна пізно ввечері, обстріли на Світлодарській дузі, в Кам'янці і в районі Донецького аеропорту тривали протягом доби. «Під Горлівкою вчора було тихо», - зазначив спікер Міноборони.

На маріупольський напрям припало 17 обстрілів. «Три мінометних обстріли бойовики здійснили по Мар'їнці, але основна частина припала на ділянку Павлопіль-Широкине, де застосовувалося також важке озброєння», - поінформував Мотузяник.