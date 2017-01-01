За рік на Адміністрацію президента з бюджету пішло майже півмільярда гривень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На здійснення візитів президента за кордон витрачено 33 млн грн

Витрати Державного управління справами на обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності президента та Адміністрації президента становили майже 457 млн 962 тис. гривень бюджетних коштів у 2016 році. Про це йдеться у звіті Держуправління справами за 2016 рік.

Найбільші статті витрат – забезпечення діяльності президента, адміністрації та інших допоміжних органів (126,1 млн гривень) і на перевезення вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом (122,7 млн гривень).

На забезпечення послугами автомобільного і водного транспорту президента, голови його адміністрації та керівників інших державних органів витрачено 82,62 млн гривень, а на забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування президента та інших державних органів, апаратів, утворених для здійснення його повноважень – 54,54 млн гривень.

На здійснення візитів президента за кордон витрачено 33 млн гривень, організаційне, матеріально-технічне, медичне та інше забезпечення проведення офіційних заходів за участю глави держави – 10,2 млн гривень.

На організацію і проведення представницьких заходів витрачено 8 млн гривень, на підготовку візитів президента за кордон – 7,8 млн гривень, на забезпечення в межах України перевезень авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з президентом – 5 млн гривень.

Крім того, витрачено 3,4 млн гривень на здійснення повноважень постійним представником президента в Криму (Херсон), 2,4 млн гривень – на виконання функцій з інформатизації, 1,7 млн гривень – на відрядження за кордон працівників Адміністрації президента і Держуправління справами.

Загалом у 2016 році відбувся 261 офіційний захід за участю Петра Порошенка (середні витрати на проведення одного такого заходу становили 39,2 тис. гривень). Також глава держави здійснив 25 офіційних візитів за кордон (середні витрати, пов'язані з однією закордонною поїздкою, становили 1,3 млн гривень).

Джерело: Українські новини